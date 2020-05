Milan, rinnovo Ibrahimovic: presto il faccia a faccia con Gazidis

Tra i contratti più importanti in scadenza a fine stagione c’è soprattutto quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese arrivato quattro mesi fa al Milan per vivere la seconda esperienza in rossonero, dovrà decidere cosa fare al termine del campionato. L’emergenza coronavirus ha cambiato molti scenari e Ibra sta valutando se proseguire al Milan o cambiare di nuovo. Zlatan sta ancora bene fisicamente e vorrebbe continuare a giocare, ma per farlo deve sentirsi protagonista. Se il Milan riuscisse ad assicurare al giocatore una squadra competitiva per l’anno prossimo, allora il rinnovo sarebbe più certo. Sarà fondamentale capire il progetto del club, le prospettive dell’anno prossimo e su quale allenatore punteranno i rossoneri . L’aspetto economico per Ibra non è rilevante, perché in questa fase della carriera decidono più le emozioni e gli stimoli che il denaro.

L’incontro con l’amministratore delegato milanista, Ivan Gazidis, sarà di vitale importanza per capire se ci saranno le condizioni per continuare insieme. Ibra era stato convinto da Boban e Maldini ad accettare il ritorno al Milan durante i mesi di novembre e dicembre, ma ora che il dirigente croato è stato mandato via e Paolo potrebbe lasciare a fine anno, bisognerà costruire il rapporto con Gazidis. Se il campionato dovesse ripartire Ibra giocherà le sue ultime 12 partite e poi prenderà una decisione, ma vuole lasciare da protagonista e da vincente e non essere un peso per la società. L’ultimo capitolo della carriera di Ibrahimovic deve essere ancora scritto.