Milan, rito di iniziazione per Krunic: ecco la canzone cantata dal bosniaco

Come accade in tutti i ritiri, i nuovi arrivati non possono evitare il classico rito di iniziazione: in piedi su una sedia, il giocatore deve scegliere e cantare una canzone davanti ai proprio compagni. Nelle scorse, è toccato negli USA a Rade Krunic, neo acquisto del Milan, che ha deciso di cantare "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, slogan che tra l'altro riecheggia anche nella campagna abbonamenti del club per la stagione 2019-2020. Lo riporta sport.sky.it.