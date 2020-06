Milan-Roma e altre tre gare dei rossoneri su DAZN!

Il campionato di Serie A è ripartito per i rossoneri contro il Lecce e la prossima sfida sarà con la Roma domenica 28 giugno, match valido per la 28° giornata di campionato, con fischio d'inizio alle ore 17:15.

DOVE VEDERLA IN TV - Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, ma sono ben 4 le partite dei rossoneri in esclusiva su DAZN nell'arco di venti giorni:

Milan-Roma (9° giornata di ritorno): 28 giugno ore 17.15

Lazio-Milan (11° giornata di ritorno): 4 luglio ore 21.45

Milan-Juventus (12° giornata di ritorno): 7 luglio ore 21.45

Milan-Bologna (15° giornata di ritorno): 18 luglio ore 21.45