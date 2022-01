Milan-Roma, Gazzetta: "C'è un problema per il settore ospiti esaurito"

“C’è un problema per il settore ospiti esaurito”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Milan e Roma. Come riporta la rosea, la capienza degli impianti ridotta dal 75 al 50 percento con disposizione a scacchiera impatterà subito sulle gare in programma in Serie A. Per la partita di giovedì a San Siro, ad esempio, il settore riservato ai tifosi giallorossi è sold-out da tempo. La necessità di una sistemazione a scacchiera richiederà un aggiustamento in corsa per risolvere questa situazione, figlia - ovviamente! - della vendita dei tagliandi prima dell’uscita degli ultimi decreti.