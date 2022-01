Milan-Roma, nessuna sospensione per Chiffi

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' nell'edizione odierna, in questa nuova giornata di campionato Daniele Chiffi, arbitro di Milan-Roma, non dirigerà nessuna gara. Da quanto filtra dai vertici AIA - scrive la rosea - non dovrebbe esserci nessuno stop per il fischietto veneto. La scelta è dettata da una semplice rotazione degli uomini a disposizione del designatore Rocchi: nessuno degli arbitri sceso in campo il 6 gennaio è stato confermato per le gare di domani.