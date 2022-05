Milan, rubata la medaglia a Mister Pioli durante i festeggiamenti. Ma l'allenatore confida nella restituzione

MilanNews.it

Nei grandi festeggiamenti per lo scudetto al Mapei Stadium, i tifosi rossoneri hanno invaso il campo per stare vicino ai giocatori e mister Pioli. Forse un po' troppo vicino, dato che dei tifosi hanno rubato la medaglia dal collo dell'allenatore rossonero, che ha preso il "furto" in maniera molto leggera e confida nella restituzione di essa.