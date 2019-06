Milan, s'attende l'incontro Ferrero-Tinti per l'ok di Giampaolo

Il Milan non ha più dubbi sul nuovo allenatore: sarà Marco Giampaolo, tecnico che in queste ore è in attesa di buone nuove dal suo procuratore circa la risoluzione del contratto con la Sampdoria. Entro domani, sottolinea il Corriere dello Sport, andrà in scena l'incontro tra il presidente della Samp, Massimo Ferrero, e il procuratore Tullio Tinti: sarà il summit che porterà alla risoluzione del contratto del tecnico di Bellinzona, che poi successivamente firmerà col Milan.