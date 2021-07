Milan, Saelemaekers dovrebbe riprendere ad allenarsi domani

Oltre a Ibrahimovic e Calabria (la prossima settimana il terzino potrebbe tornare in gruppo), anche Saelemaekers ha saltato l'amichevole con la Pro Sesto. Il belga si è fermato alla vigilia per un lieve affaticamento. Come riporta Tuttosport, il giovane esterno, dopo il riposo concesso oggi da Pioli a tutti i giocatori, domani pomeriggio dovrebbe riprendere la regolare preparazione.