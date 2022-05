Milan, Saelemaekers il più presente in questa stagione. Dietro di lui Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers è il giocatore del Milan che ha collezionato più presenze in questa stagione. L’esterno belga, sulle 48 partite totali disputate dal Milan, ne ha giocate 46, rimanendo in panchina per l’intero match solo nelle sfide di ritorno in campionato contro Bologna e Fiorentina. Mai un infortunio per lui in questa stagione e mai una squalifica. Saelemaekers ha messo a referto anche 2 gol e 3 assist. Dietro di lui i più presenti sono stati Sandro Tonali (45), Rafael Leao (42), Theo Hernandez (41), Brahim Diaz (40), Fikayo Tomori (40) e Ismael Bennacer (40).