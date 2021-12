Milan-Salernitana (2-0): rossoneri nettamente superiori. Vittoria di gestione a San Siro

Il Milan vince 2-0 contro la Salernitana e si riporta, momentaneamete, al primo posto in classifica: decisive le reti di Kessie al quinto minuto e di Saelemaekers al 18esimo. I rossoneri si sono dimostrati nettamente superiori alla squadra di Colantuono, incapace di creare alcun pericolo serio dalle parti di Maignan e, evidentemente, baciata dai troppi errori sotto porta di Diaz e compagni nel non subire un passivo più ampio.

Da sottolineare, in positivo, gli ottimi approccio e atteggiamento del Milan; contro il Sassuolo, una settimana fa, erano venuti a mancare causando un'inaspettata sconfitta. Oggi, complice anche un avversario non certo entusiasmante, molto è andato per il verso giusto, compresa la gestione delle forze che Pioli ha attuato in vista del Liverpool, facendo riposare diversi giocatori titolari. Benissimo Kessie e Saelemaekers, più che positiva la prestazione del resto della formazione; rivedibile Bakayoko.

Da verificare le condizioni di Pellegri, uscito per un problema muscolare al 15esimo, e di Bennacer, colpito duramente alla caviglia nel finale di gara.