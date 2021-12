Milan-Salernitana, lo speaker annuncia anche Kjaer durante la lettura delle formazioni

Tutto il Milan e tutta la squadra in questi giorni sono vicini a Simon Kjaer dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Prima dell’inizio del match contro la Salernitana, lo speaker di San Siro ha annunciato per 3 volte il nome del difensore danese. Il pubblico ha risposto con grande calore per sostenere ancora di più il giocatore”.