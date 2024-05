Milan-Salernitana: precedenti e statistiche tra i due club

Ultima giornata di campionato per il Milan di Pioli che a San Siro affronterà la retrocessa Salernitana.

Sarà una serata particolare per mister Stefano Pioli, per Simon Kjaer e per Olivier Giroud che dopo diverse annate e uno scudetto storico vinto, lasceranno il Milan. Non sarà l’ultima gara stagionale, perché poi ci sarà l’amichevole del 31 maggio in Australia contro la Roma, ma è probabile che in panchina già non ci sarà più Stefano Pioli, ma nemmeno il nuovo tecnico che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana.

Quella di domani sarà la sfida numero 5 nella massima serie a Milano fra i rossoneri e i granata della Salernitana. Il bilancio vede i rossoneri in netto vantaggio, visto che hanno vinto in tre occasioni e pareggiato in una. Nessun successo granata a Milano contro i rossoneri.

Il primo incontro risale al 11 gennaio 1948 e venne giocato alla Civica Arena. I rossoneri vinsero 2 a 0 con le reti di Carapellese e Degano. A fine anno, la Salernitana retrocesse in B.

Dal lontano 1948 bisogna aspettare ben 51 anni per vedere un altro Milan – Salernitana. Il 31 gennaio 1999, con Zaccheroni in panchina, il Milan vinse 3 a 2 al termine di una partita mozzafiato e ricca di emozioni. Vantaggio di Bierhoff, ma la Salernitana capovolse momentaneamente la situazione con i goal di Giampaolo e Del Grosso, prima della rimonta milanista firmata da Weah e ancora Bierhoff. A fine anno il Milan vinse lo scudetto all’ultima giornata al Curi di Perugia, mentre la Salernitana pareggiò a Piacenza e retrocesse nei cadetti.

Gli ultimi due incroci sono storia recente. Nella stagione 2021/2022, quella del diciannovesimo scudetto dei rossoneri, i rossoneri di Pioli vinsero per 2 a 0 grazie alle reti di Kessié e Saelemaekers nel giro di 18’. Gara che fu giocata il 4 dicembre 2021.

L’ultimo incontro risale alla scorsa stagione e terminò in pareggio. Il 13 marzo 2023, i rossoneri passarono in vantaggio con Giroud, ma la Salernitana trovò il pareggio con Dia.

