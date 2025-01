Milan-Salisburgo, contatti continui: Okafor, Pavlovic e il possibile affare Gourna-Douath

I contatti tra Milan ed universo RedBull sono sempre aperti, come dimostrano gli affari imbastiti dai rossoneri negli ultimi anni. Nell'estate 2023 il Milan è andato a prendere Noah Okafor per 15,5 milioni di euro dal Salisburgo, con lo svizzero che ora sembra in procinto di tornare nella galassia RedBull, sponda Lipsia, in prestito con diritto di riscatto.

Nell'estate 2024 è arrivato invece, sempre dal Salisburgo, Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 che sta trovando però davvero poco spazio. Il centrale serbo è costato circa 19 milioni di euro più bonus.

Nelle ultime ore si è fatto un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Lucas Gourna-Douath, centrocampista sempre in forza nel club austriaco. Primi contatti tra le parti, da capire se si arriverà ad un accordo o se il Milan infine sceglierà un altro profilo per rinforzare la mediana.