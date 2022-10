Milan-Salisburgo, le statistiche in Champions dell'arbitro Lahoz

MilanNews.it

Milan-Salisburgo, gara decisiva per il passaggio del turno di Champions League che si giocherà mercoledì a San Siro, sarà diretta dallo spagnolo Mateu Lahoz. L'arbitro iberico è un fischietto esperto che ha all'attivo 40 gare di Champions League (più 10 di playoff) e 28 gare di Europa League (più 3 di playoff). Nel corso della sua carriere nella massima competizione europea, in 40 partite ha estratto solo 4 cartellini rossi di cui nessuno diretto. I gialli comminati sono stati invece 154. Ha diretto la finale inglese del 2021 tra City e Chelsea, vinta dai blues per 1-0.