Milan-Salisburgo, tutte le statistiche sulla sfida di San Siro

Fonte: statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

MilanNews.it

STATISTICHE SULLE PARTITE

Siamo arrivati alla resa dei conti: per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, il Milan deve staccare il pass per gli Ottavi di Finale davanti al proprio pubblico. Si chiude in casa infatti, contro il Salisburgo, che viene a Milano per cercare l'impresa: l'unico modo che la squadra austriaca ha per passare il turno è quello di sbancare San Siro, visto che la classifica dice che il Milan, a 7 punti, può permettersi due risultati su tre, mentre il Salisburgo è a quota 6. L'altra partita è poco più di un'amichevole, con la Dinamo Zagabria che ha l'obiettivo di vincere a casa del Chelsea già primo e deve sperare che il Milan vinca nel frattempo per agganciare la qualificazione almeno per l'Europa League. Nella malaugurata ipotesi che il Milan dovesse essere eliminato dal Salisburgo, sarebbe certo dell'Europa League perché anche in caso di arrivo a pari punti con i croati, gi scontri diretti sono a favore dei rossoneri.

Si giocherà il 2 novembre, sarà la 19ma volta in questa data. Quattro precedenti europei il 2 novembre, l'ultimo dei quali in Europa League, nella stagione 2017-18, quando il Milan non andò oltre lo 0-0 a casa dell'AEK Atene. Nel 1994 la doppietta di Panucci regalò la vittoria, curiosamente sempre contro l'AEK Atene, in Champions League. Si giocava a Trieste quella sera. Nel 2004 invece, il Milan cadde al Camp Nou per 2-1: al gol di Shevchenko al 17' risposero Eto'o al 37' e Ronaldinho al minuto 89. Nel 1995, in Coppa Uefa, il Milan sconfisse il Racing Strasburgo per 2-1 con doppietta di Roberto Baggio, uno dei due gol fu su rigore. In Serie A gli ultimi due precedenti interni furono due sconfitte, contro la Fiorentina nel 2013 e contro il Palermo nel 2014, entrambe per 2-0. Per trovare una vittoria bisogna andare al 2008, quando il Milan sconfisse di misura il Napoli con gol di Ronaldinho al minuto 86.

Sarà la settima partita che il Milan giocherà a San Siro contro una squadra austriaca. Per quattro volte l'avversario fu il Rapid Vienna, poi un precedente contro il Salisburgo che all'epoca si chiamava Casino Salisburgo, e un precedente contro l'Austria Vienna (5-1, nel 2017, fu l'ultima panchina europea di Vincenzo Montella). Finora 5 vittorie e un pareggio, risalente al 1973, che finì 0-0. L'unico precedente col Salisburgo risale alla stagione 1994-95, e finì 3-0 con gol di Stroppa e doppietta di Simone nella ripresa.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Marco Simone è stato l'unico rossonero a realizzare una doppietta in casa contro il Salisburgo, il 28 settembre 1994.

Arbitrerà lo spagnolo Lahoz, sarà la prima volta in assoluto. In generale, con arbitri spagnoli, sarà la partita n.44, finora 27 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima volta fu nella seconda giornata di questo girone, quando il Milan vinse 3-1 contro la Dinamo Zagabria, e arbitrava Manzano.