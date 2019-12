Milan-Sampdoria, gli squalificati e i possibili assenti tra i blucerchiati

Dovrà essere inevitabilmente la partita del riscatto, quella tra Milan e Sampdoria, sia per questioni di classifica sia soprattutto per rimediare alla pesantissima sconfitta rimediata contro l'Atalanta. I rossoneri contro i blucerchiati dovranno ottenere una vittoria importante e convincente per cercare di cominciare al meglio il nuovo anno. La sfida, che andrà in scena il 6 Gennaio alle ore 15.00, vedrà alcuni assenti tra le fila dei blucerchiati sia per squalifica che per infortunio.

Tra gli assenti certi ci sarà Gianluca Caprari, autore del gol del momentaneo pareggio con la Juventus e espulso proprio nella gara contro i bianconeri. Nel registro degli infortunati potrebbero saltare la sfida Barreto, a causa di un risentimento muscolare oltre che a Bereszynski, reduce da un'operazione al menisco che lo dovrebbe rivedere in campo a metà Gennaio. Potrebbe essere della sfida, invece, Federico Bonazzoli reduce da una lesione al flessore ma sulla via del recupero mentre tra gli assenti potrebbe figurare il nome anche dell'ex Andrea Bertolacci, il cui rientro è previsto a metà gennaio.