Milan-Sampdoria, il bilancio degli incontri giocati in Serie A contro i blucerchiati

Sono centoventisette i precedenti in Serie A tra Milan e Sampdoria. I rossoneri hanno ottenuto 66 vittorie e 31 pareggi, perdendo complessivamente in trenta occasioni. A San Siro sarà il sessantaquattresimo confronto assoluto in Serie A, dove il Milan ha ottenuto 40 vittorie e 12 pareggi perdendo undici volte. Nell'ultima sfida giocata in campionato, il Milan si è imposto di misura sui blucerchiati grazie alla rete di Brahim Diaz.