Milan-Sampdoria, le offerte per gli Under 16

Con un tweet sul proprio canale Twitter il Milan ha reso note le offerte per gli Under 16 in occasione della sfida tra Milan e Sampdoria del 6 Gennaio. Per i minori di 16 anni, infatti, sarà possibile usufruire di speciali sconti che permetteranno di acquistare biglietti a partire da 20 euro per un massimo di 40, nel settore delle poltroncine rosse.

Queste le offerte:

Poltroncine Rosse (N-O-S-T) 40 €

Primo Rosso (A-B-L-M-H-I-V-Z) 30 €

Primo Rosso laterale 20 €

Primo Arancio Laterale 20 €

Primo Verde - Family 20 €