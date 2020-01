Milan-Sampdoria: Rodriguez, Biglia, Borini e Rebic non convocati

Oltre a Lucas Biglia, vittima di un infortunio muscolare abbastanza serio, Ricardo Rodriguez, Fabio Borini e Ante Rebic non sono stati convocati per la sfida di domani contro la Sampdoria. Lo svizzero ha svolto lavoro personalizzato in settimana, per quanto riguarda l'attaccante emiliano si è a lungo parlato di una possibile partenza. Per quanto riguarda il croato, ha saltato anche l'amichevole del venerdì per fastidi muscolari.