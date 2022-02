Milan, San Siro accende Giroud: otto gol su otto sono arrivati "in casa"

Gli otto gol segnati da Olivier Giroud in questa sua prima stagione rossonera finora, 7 in campionato e 1 in Coppa Italia, sono arrivati tutti a San Siro: contro Cagliari, Verona, Torino, Roma, Genoa ed Inter. La doppietta contro i nerazzurri, che ha mandato in estasi tutto il mondo rossonero, è però da considerarsi in trasferta: la partita infatti era Inter-Milan. Tecnicismi a parte, quando si gioca a San Siro il numero 9 del Milan ormai si può considerare più che un fattore.