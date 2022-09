Milan, San Siro è una bolgia: più di 350mila spettatori in cinque partite. Media superiore ai 70mila

MilanNews.it

L'apporto di San Siro è stato da sempre uno dei fattori decisivi delle vittorie del Milan, in Italia ed in Europa. E quest'anno il pubblico rossonero, in virtù dei risultati ottenuti e del grandissimo gioco espresso dalla squadra di Stefano Pioli nelle ultime stagioni, si sta rendendo sempre più protagonista. Infatti, in sole cinque gare casalinghe, il numero dei tifosi che hanno presenziato a San Siro è stato di 350.016 (in media, 70.003 spettatori a partita). Dicesi, una vera e propria bolgia.