Milan, San Siro in campionato è una fortezza contro il Toro: l'ultima sconfitta 40 anni fa

vedi letture

Domani sera tutto quello che è stato provato e preparato nel corso di questo mese e qualche settimana di preparazione dovrà essere messo in pratica, anche perché non si scherza più. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca farà infatti il suo esordio in Serie A con il Torino di Paolo Vanoli, che proprio come il portoghese con il Diavolo, è stato messo alla guida del Toro solo quest'estate.

Le due squadre arrivano alla sfida di domani di San Siro cariche ed entusiaste per l'inizio della nuova stagione, con il Milan forte di un bilancio complessivo di partite che gli sorride nettamente a suo favore (56V, 28P, 20S). Inutile dire che la formazione rossonera proverà a migliorare questi numeri sfruttando non solo la spinta del proprio pubblico, ma facendo affidamento anche sul fatto che San Siro contro il Torino è una vera e propria certezza.

Il Milan non perde infatti contro il Toro in casa in Serie A da quasi quarantanni, più precisamente dal maggio '85 Walter Schachner segnò all'ora di gioco il gol decisivo che piegò la formazione dell'allora allenatore Nils Liedholm.