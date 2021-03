Milan, sarà Leao a guidare l'attacco: è arrivato il momento del gol (che manca da due mesi)

Era il 9 Gennaio scorso quando durante la 17^ giornata di Serie A, Rafael Leao siglava il suo ultimo gol con la maglia del Milan. La partita era Milan-Torino e l’attaccante rossonero classe ’99 apriva le marcature dopo 25’, precedendo la rete di Kessie che avrebbe poi definitivamente siglato il definitivo 2-0 per i padroni di casa.

Da quel momento in poi l’attaccante ha realizzato solo un assist alla 21^ giornata e un continuum di insufficienze che altro non fanno che confermare un trend negativo che nessuno ad inizio stagione, tra gol lampo e giocate frizzantine, si sarebbe potuto immaginare.

Cosa c’è che non va?

E’ lecito, quasi obbligatorio, domandarsi allora quale sia il vero motivo della mancanza di bonus: sarà forse la concorrenza di Rebic il vero problema? Oppure sarà la mancanza di fiducia in se’ stesso? O ancora, forse, sarà semplicemente un periodo di crisi passeggero che i tifosi rossoneri, già dalla prossima partita contro il Napoli si auspichiamo possa essere concluso.

C’è un fattore interessante da considerare, specialmente nelle ultime partite, il gioiellino portoghese, di origini angolane, è stato impiegato come punta centrale per sostituire l’infortunato Ibrahimovic, compito non da poco per un attaccante esterno, che ama spaziare sulla fascia. Per il tecnico rossonero poi, la gestione dell’attaccante lusitano va’ a braccetto con quella di Rebic: nessuno dei due ha provato ad adattarsi a destra, dove la fascia è ormai salda nella mani di Saelemaekers e Castillejo; entrambi giocano invece sulla fascia di sinistra o in assenza di Ibrahimovic da centravanti.

Al di là di queste possibili cause, il Milan conta di ritrovare al più presto il Leao di inizio stagione; segnali positivi sono arrivati pochi giorni fa da Manchester, sponda United, quando al secondo minuto di recupero Leao si è guadagnato il calcio d’angolo che ha poi permesso al Milan di pareggiare la partita, grazie ad un’incornata di Kjaer.

La conclusione del campionato si avvicina, il passaggio del turno in Europa League è alla portata e gli Europei under-21 sono alle porte, proprio per questo la fiducia del Milan su Leao è sempre più viva.