Milan-Sassuolo 1-0: autogol e sofferenza, terzo posto raggiunto

Un brutto Milan batte 1-0 il Sassuolo e agguanta il terzo posto in classifica. Decide l’autogol nel primo tempo di Lirola. Male, malissimo i rossoneri, spesso in balia degli avversari anche in superiorità numerica (espulso il portiere Consigli nella ripresa). Gli ospiti non creano grandi occasioni (Donnarumma è sempre attento), ma giocano con personalità mettendo spesso in crisi la squadra di Gattuso, che commette troppi errori in fase di palleggio e disimpegno. Una gara di grande sofferenza per il Milan, che in qualche modo tiene portando a casa un risultato preziosissimo.