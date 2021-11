Milan-Sassuolo, era da febbraio che i rossoneri non subivano 3 gol a San Siro

Il Milan nella giornata di ieri è tornato a subire 3 reti in un match casalingo giocato a San Siro per la prima volta dal 21 febbraio 2021. Prima dei 3 gol incassati dal Sassuolo, l’ultima squadra capace di segnare 3 reti fuori casa al Milan, era stata l’Inter di Antonio Conte nella passata stagione. Nel derby di ritorno giocato in casa dei rossoneri, i nerazzurri vinsero 0-3 con doppietta di Lautaro Martinez e gol di Romelu Lukaku.