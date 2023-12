Milan-Sassuolo il penultimo dell'anno: a mezzanotte chiude la fase di vendita riservata agli abbonati

Il Milan concluderà questo 2023 tra le mura amiche contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre alle ore 18.00, nella sfida valida per la 18esima giornata di Serie A. Sarà il confronto numero 22 tra le squadre, con il bilancio che sorride ai rossoneri con undici vittorie, contro i sette successi emiliani e due pareggi a completare il conteggio dei precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di lunedì 4 dicembre alle 23.59 di martedì 5 dicembre, ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre e fino a esaurimento posti.

PROMOZIONI

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 - se accompagnati da un adulto che contestualmente acquista un biglietto a prezzo pieno - potranno usufruire della tariffa speciale da 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€ in alcune zone dello stadio.

CLUB 1899 ONLINE

Inoltre, sono acquistabili - sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899" - i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2023/24.