Milan-Sassuolo, la probabile dei rossoneri: torna Maignan, ok Leao, Florenzi dall'inizio

Alla vigilia di Milan-Sassuolo mister Pioli ha fatto il punto su recuperi e infortunati in conferenza stampa: Olivier Giroud e Rebic, entrambi alle prese con un problema al flessore, non saranno della partita. Contro la formazione di Dionisi non ci sarà neanche Fikayo Tomori: il difensore inglese sta meglio ma non sarà convocato, molto probabilmente tornerà mercoledì per la sfida di Marassi contro il Genoa. Chi ci sarà invece è Mike Maignan: recupero quasi lampo del portiere francese dall'infortunio al polso, ora l'ex Lille è clinicamente guarito ed è assolutamente carico e voglioso di tornare a difendere la porta rossonera. Ci sarà anche Leao, tenuto a riposo a Madrid dopo i crampi di Firenze. Al netto di assenze e recuperi questa è la probabile formazione che domani pomeriggio alle 15 affronterà il Sassuolo sul prato verde di San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.