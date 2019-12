Milan-Sassuolo, rossoneri sempre a segno a San Siro contro i neroverdi

In avvicinamento all'importante match tra Milan e Sassuolo, si guarda anche al passato per valutare il rulllino di marcia dei rossoneri contro i neroverdi. Tra le varie statistiche degne di nota, in particolare, figura il fatto che il Milan ogni volta che ha affrontato il Sassuolo in casa, ha segnato almeno un goal. Un dato confortante che dovrà essere confermato anche Domenica nell'importante match dei 120 anni.