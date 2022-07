Milan sconfitto in amichevole: non accadeva dal 2019 con Giampaolo in panchina

MilanNews.it

Come riportato da Giuseppe Pastore, il Milan non subiva una sconfitta in un'amichevole della pre stagione dal 28 luglio 2019, 0-1 contro il Benfica (autogol di Biglia); ieri i rossoneri hanno perso per 3-2 contro gli ungheresi dello ZTE.