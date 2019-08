Milan, se Suso dovesse restare il club dovrà rinnovargli l’attuale contratto

In casa rossonera continua a tenere banco la questione Suso, la cui cessione potrebbe permettere al Milan di realizzare una maxi-plusvalenza. In caso di permanenza, invece, secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero dovrà rinnovargli l'attuale contratto che scade nel 2022: il giocatore spagnolo, in cambio di un aumento di ingaggio, dovrebbe accettare di cancellare la clausola o sostituire l’attuale di 40 con una molto meno abbordabile.