Milan, sei diffidati: come funziona con un'eventuale ammonizione col Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il quarto giallo ricevuto in campionato da Giroud nell'ultimo match contro l'Atalanta, salgono a sei i diffidati in casa Milan: si tratta di Tomori, Kalulu, Romagnoli, Brahim Diaz, Leao e Giroud. In caso di ammonizione contro il Sassuolo, i calciatori citati sconterebbero la squalifica nella prima giornata della Serie A 2022-2023; senza giallo, invece, tutti i conteggi verrebbero azzerati in vista della prossima stagione.