Milan, sei vittorie di fila in A mancano dal 2005-06

Il Milan è a caccia della sesta vittoria consecutiva in Serie A, cosa che non si verifica dalla stagione 2005-2006. Allora sulla panchina rossonera c’era Carlo Ancelotti, che in quel campionato ci riuscì due volte. La prima dal 21 settembre al 26 ottobre 2015 (dalla quarta alla nona giornata, in quel caso il Milan colleziono addirittura otto successi di fila), la seconda dal 9 aprile al 16 maggio 2006 (dal 33esimo al 38esimo turno).