Milan senza Ibrahimovic, i numeri: 8 vittorie e 3 pareggi in 11 partite

Che Ibrahimovic sia un giocatore fondamentale per il Milan è un fatto inopinabile oltre che un'assoluta verità: la crescita dei rossoneri da quando è arrivato lo svedese è stata esponenziale e i numeri lo testimoniano. Basandoci sui freddi dati, tuttavia, possiamo notare che il Milan è altrettanto maturo anche senza Ibrahimovic. Il Milan non può e non vuole rinunciare all'apporto di Ibrahimovic ma ha dimostrato di essere una squadra cresciuta e capace di prendersi le proprie responsabilità anche senza la sua insostituibile guida. Nelle 11 partite giocate (tra campionato e coppe) senza Ibrahimovic dal suo ritorno in rossonero, la squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 8 vittorie e 3 pareggi. In questi match i rossoneri hanno segnato 20 gol e ne hanno subiti 7 incrementando anche la percentuale di vittorie in Serie A: nelle 6 partite di campionato senza lo svedese, infatti, il Milan ha ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio che portano la percentuale di successi dal 62.5% con Ibra all'83.3% senza di lui. Numeri, dati e statistiche sicuramente importanti ma relative rispetto all'impatto e all'importanza di Ibrahimovic nel progetto rossonero: il Milan è certamente una squadra matura ma, come detto prima, non vuole e non può rinunciare al suo leader.