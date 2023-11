Milan senza Leao e Giroud: il rendimento senza i due trascinatori dell'attacco

Nelle ultime tre stagioni di Serie A, il Milan ha giocato 20 gare senza Olivier Giroud o Rafael Leão: in queste partite la percentuale di vittoria dei rossoneri è stata del 45%, contro il 65% con almeno uno dei due in campo; in generale, nel periodo solo due volte la formazione meneghina ha giocato in campionato senza nessuno dei due: l’1dicembre 2021 (vittoria per 3-0 contro il Genoa) e l’11 dicembre 2021 (pareggio 1-1 contro l’Udinese).

La statistica della Lega Serie A ci mostra il rendimento del Milan senza due dei suoi giocatori più rappresentativi, Giroud e Leao, che in questo inizio di campionato hanno ribadito la loro importanza: il duo ha collezionato già 10 gol e 7 assist.