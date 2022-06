Milan, servono 60 milioni per strappare De Ketelaere e Lang al Bruges

Come riporta oggi Tuttosport, tra i principali obiettivi di mercato del Milan ci sono i due giovnani gioiellini del Bruges: Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001, e Noa Lang, esterno d'attacco olandese classe '99. Il club rossonero sarebbe in pressing su entrmabi i giocatori che, però, vanno trattati singolarmente e in base alla diversa situazione. Lang si è già messo in vendita e partirà con ogni probabilità dal Belgio: per arrivare a Noa servono almeno 20 milioni di euro. Se dunque il Bruges perderà Lang, non vuole assolutamente privarsi di De Ketelaere che si terrebbe un altro anno per monetizzare ulteriormente a partire dalla prossima stagione. Per il talentino nativo della città di Bruges, il club arriva a chiedere 40 milioni di euro. Se dunque il Milan vorrà portare entrambi i giocatori alla corte di Stefano Pioli, dovrà considerare un investimento di circa 60 milioni.