Milan, settore giovanile: ecco il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Prosegue, con una serie di appuntamenti decisivi, la stagione di alcune squadre del Settore Giovanile rossonero. Cinque gli impegni nel prossimo fine settimana, tra cui l'andata dei Quarti di finale nazionali della Primavera femminile, di scena sul campo del Sassuolo domenica pomeriggio.

Impegni al Vismara per Under 16 e Under 15, entrambe - contro il Monza i primi, con il Frosinone i secondi - per il ritorno dei Quarti di finale dopo avere vinto in trasferta i rispettivi match d'andata. U17 e U15 femminili attese invece da una nuova giornata delle due fasi interregionali.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 21 MAGGIO

UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Milan-Frosinone, ore 11.00 - CS Vismara, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 5° turno Fase Interregionale, Milan-Sassuolo, ore 16.00 - CS Vismara, Milano

DOMENICA 22 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: 5° turno Fase Interregionale, Su Planu-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale, Villa San Pietr (Cagliari)

PRIMAVERA FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Sassuolo-Milan, ore 15.00 - Campo Villalunga di Casalgrande, Villalunga (Reggio Emilia)

UNDER 16: Quarti di finale (ritorno), Milan-Monza, ore 15.00 - CS Vismara, Milano