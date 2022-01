Milan show a Venezia: Theo Hernandez e Leao, le frecce sulla sinistra danno spettacolo

Milan-show a Venezia in una delle migliori prestazioni stagionali dei rossoneri, padroni del campo dal primo minuto e capaci di mettere la partita in discesa dopo soli 3 minuti. Mai si è avuta la sensazione che la squadra potesse perdere il controllo della gara, poi chiusa nella ripresa nel giro di un quarto d'ora. Rafael Leao torna titolare dopo oltre un mese e fa immediatamente la differenza, con due assist e giocate ad alta velocità che hanno creato il panico tra i difensori veneziani. Bakayoko ha offerto finalmente una prova degna della sua prima parentesi in rossonero e la coppia centrale Kalulu-Gabbia ha gestito con personalità e tranquillità la partita, contribuendo a rendere il pomeriggio di Maignan pressoché inoperoso. Sempre più in crescita Florenzi e soprattutto Théo Hernandez devastante: doppietta e score stagionale che lo ha visto segnare 3 delle 4 reti complessive proprio al Venezia. Record per Zlatan Ibrahimovic, che col gol segnato trova la sua 80ª differente vittima, raggiungendo in questa speciale classifica Cristiano Ronaldo. Pioli applaude i suoi per una prestazione di grande personalità e festeggia nel migliore dei modi le sue 400 panchine in Serie A.