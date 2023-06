Milan, si continua a seguire Baldanzi: la situazione e le richieste dell'Empoli

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'interesse del Milan per Baldanzi non è assolutamente una novità, come vi raccontiamo da qualche mese (qui la nostra anticipazione). Anche dopo l'allontanamento di Maldini e Massara, estimatori del giovane trequartista, i rossoneri non mollano il classe 2003. Il calciatore dell'Empoli, impegnato con il Mondiale U20 in questo periodo (gli azzurrini hanno conquistato la finale), è un nome che viene seguito con interesse dagli scout rossoneri.

Per il momento, in attesa di quelle che saranno le prossime mosse sul mercato del Milan, si rimane nella fase di gradimento ed interesse: l'Empoli chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, per quello che eventualmente sarebbe un colpo decisamente importante. Nelle prossime settimane la situazione sarà sicuramente più chiara.