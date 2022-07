Milan, si è spento Víctor Benítez: fu campione d'Europa con i rossoneri nel 1963

MilanNews.it

Víctor Morales Benítez, ex calciatore del Milan degli anni ’60, si è spento all’età di 86 anni. Nato in Perù il 30 ottobre 1936, Benítez si è spento nella giornata di ieri. Il Milan ha voluto dedicare un post di condoglianze pubblicato sui profili social in cui ha scritto: “Ci ha lasciati Víctor Benítez, che in rossonero fu campione d'Europa nel 1963. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutti i milanisti”.