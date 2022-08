Milan, si ferma Krunic. Pioli: "Domani non ci sarà. Ha avuto un problemino muscolare e vedremo di che entità sarà"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa in vista dell'Atalanta, ha parlato della manovra offensiva contro l'Udinese (arrivata principalmente da destra) e delle condizioni dei giocatori: "È stata una situazione dettata più dall'Udinese e testimonia il fatto che siamo una squadra matura e domani sarà importante leggere la partita. Correre tanto in possesso palla non è una buona soluzione, domani dobbiamo muoverci tanto. Domani non ci sarà Krunic che ha avuto un problemino muscolare e vedremo di che entità sarà".