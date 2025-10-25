Milan, si pensa già all'Atalanta: questa mattina seduta di scarico a Milanello

Ieri sera il Milan non è andato oltre il 2-2 a San Siro contro il Pisa di Gilardino, nel match valido per l'ottava giornata di Serie A 2025/26, riuscendo anzi ad acciuffare il pareggio al 93° grazie al primo gol in rossonero di Zachary Athekame: il diavolo ha avuto anche la chance di vincerla all'ultimo con Saelemaekers che ha fatto la barba al palo. Max Allegri ha dovuto fare a meno degli infortunati Rabiot, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic, Estupinan e Balentien.

La partita si è giocata di venerdì perché la prossima settimana ci sarà il primo turno infrasettimanale del campionato, con i rossoneri che saranno ospiti dell'Atalanta a Bergamo martedì 28 ottobre. In vista della sfida contro la Dea la squadra si ritroverà questa mattina a Milanello per una sessione di scarico post partita: si comincia alle 11.

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Siamo contenti - ha dichiarato Massimiliano Allegri a SkySport - del pareggio preso alla fine. Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".