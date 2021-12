Milan, si riaccende la pista Christensen: il Barcellona si defila per la corsa al danese

Il Barcellona, chiusa la trattativa con il Manchester City per il trasferimento al Camp Nou dell'attaccante Ferran Torres, pensa a rinforzarsi in difesa. Ill club blaugrana starebbe battendo la pista che porta ai due difensore del Chelsea, Andreas Christensen, classe 1996, e Césaar Azpilicueta. Entrambi i difensori sono in scadenza di contratto con i 'Blues' (30 giugno 2022) e non sembrano orientati ad accettare le proposte di rinnovo contrattuale de parte della dirigenza di Stamford Bridge. Tuttavia secondo Sport, per Xavi questi due giocatori non sarebbero la priorità: in questo senso il Milan potrebbe ritornare a sperare per Christensen.