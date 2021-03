Milan, sia per Krunic che per Dalot è arrivato il secondo gol stagionale

Guardando a numeri e statistiche della partita tra Verona e Milan si può segnalare un dato riguardante i due protagonisti della sfida contro gli scaligeri. Sia per Krunic che per Dalot, infatti, è arrivato il secondo gol in stagione. Se il bosniaco aveva segnato la prima rete con il Celtic in Europa League, Dalot invece aveva trovato la prima marcatura contro lo Sparta Praga.