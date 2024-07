Milan, Simic si allena con la prima squadra. Fonseca lo valuta per la tournée

Dall'inizio del raduno del Milan, con Paulo Fonseca nuovo allenatore, Jan-Carlo Simic si allena con la prima squadra. Il classe 2005, che ha esordito tra i professionisti l'anno scorso in Milan-Monza, trovando anche il gol, è ormai un habitué di Milanello e non è di certo una sorpresa vederlo tra i "grandi", nonostante ora ci sia il Milan Futuro.

In attesa di capire che direzione prenderanno le trattative per il suo rinnovo di contratto (scadenza giugno 2025), il serbo si sta allenando agli ordini di Fonseca, che lo sta sicuramente valutando per capire se portarlo o meno nella tournée negli Stati Uniti di fine mese, dove il Milan affronterà City, Barcellona e Real Madrid. L'anno scorso Simic è partito con i grandi ed ha anche trovato spazio, facendo bella figura, contro il Real Madrid; vediamo quest'anno che valutazioni farà il nuovo tecnico rossonero.