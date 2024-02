Milan-Slavia Praga: l'andata si giocherà a San Siro il 7 marzo

Sorteggio agevole per il Milan in Europa League che nell'urna di Nyon ha pescato lo Slavia Praga. Pericolo scampato in extremis per i rossoneri di Stefano Pioli che erano rimasti con il 50% di possibilità di trovare i cechi o il Bayer Leverkusen. La gara di andata verrà disputata il 7 marzo a San Siro, mentre il ritorno ci sarà la settimana successiva, il 14 marzo, con il Diavolo in trasferta.