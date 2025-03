Milan, solo il Monza ha fatto peggio: il dato in Serie A è inquietante

Lecce-Milan, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce sabato 8 marzo, alle ore 18:00. Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N); tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%).

Milan (quasi) come il Monza

Solo il Monza (-22) ha una differenza punti peggiore del Milan dopo le prime 27 gare giocate in Serie A rispetto alla passata edizione del torneo: i rossoneri hanno infatti conquistato appena 41 punti fin qui in campionato, dopo che nelle prime 27 gare giocate del 2023/24 erano arrivati a 56, con una differenza negativa pari a -15.

l programma del 28° turno di Serie A. Per il Lecce, come detto, è in programma la sfida contro il Milan: entrambe sono reduci da un ko in campionato, i salentini contro la Fiorentina, i rossoneri contro la Lazio.

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY