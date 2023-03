Milan, solo un infortunato per la gara con la Fiorentina

MilanNews.it

In vista del match di questa sera tra Fiorentina e Milan, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri ci sarà solo un indisponibile, ovvero Brahim Diaz. Ad annunciarlo è lo Pioli in conferenza: "Domani Diaz non ci sarà per una leggera distorsione al ginocchio, quindi domani toccherà a Charles. Brahim ha avuto un lieve trauma distorsivo al ginocchio, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham".