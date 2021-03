Milan, sono già 4 le sconfitte casalinghe in questo campionato

Il Milan in questa Serie A 2020/2021 ha perso 5 partite, di cui 4 in casa. Il bilancio delle 14 partite giocate a San Siro in questo campionato, non è dei più positivi. La squadra di Stefano Pioli fra le mura amiche ha un rendimento quasi da metà classifica con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un totale di 22 punti conquistati sui 42 a disposizione. In pratica poco più della metà. Oltre alle 4 sconfitte in campionato subite a San Siro, c’è anche quella, pesante (0-3), contro il Lille in Europa League. Il fattore campo sembra proprio essere saltato per il Milan, che si trovo più a suo agio fuori casa.