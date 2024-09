Milan, sono già nove i marcatori del Milan: solo uno ha segnato più di una volta

Il Milan, nonostante un avvio di stagione che ha lasciato un po' di amaro in bocca, sta funzionando con continuità su una cosa: l'attacco. Non è un caso, infatti, che i rossoneri siano il miglior reparto offensivo del campionato dopo cinque giornate. In ogni partita disputata, Champions League inclusa, hanno segnato almeno un gol. Su sei gare giocate, in quattro sono arrivati almeno due gol: Torino, Lazio, Venezia, Inter. E ancora più particolare è il dato sui marcatori: in questa stagione sono già 9 cannonieri diversi.

Di questi nove, solo uno ha segnato più di una volta: si tratta di Christian Pulisic che ai tre gol in Serie A ne ha aggiunto uno pure in Champions League. I gol stagionali sono 12, questa la lista dei marcatori:

Pulisic 4 gol (vs Parma, vs Venezia, vs Liverpool, vs Inter)

Morata 1 (vs Torino)

Okafor 1 (vs Torino)

Pavlovic 1 (vs Lazio)

Leao 1 (vs Lazio)

Theo Hernandez 1 (vs Venezia)

Fofana 1 (vs Venezia)

Abraham 1 (vs Venezia)

Gabbia 1 (vs Inter)