Milan, sono giorni decisivi per il rinnovo di Pioli

I prossimi giorni - per non dire ore - potrebbero essere decisivi per il rinnovo di contratto di Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, l’allenatore rossonero è pronto a firmare il nuovo accordo con il Milan fino al 30 giugno 2024. Nel pre-partita di Madrid, il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha confermato le intenzioni del club: "Pioli ha fatto un grande lavoro, siamo felici. C’è volontà reciproca di continuare il rapporto insieme, la situazione verrà definita presto. Questione di giorni? È possibile".